Zazzaroni: “Vlahovic è un pesce fuor d’acqua”. Repice: “Non è da Juve”

Il commento di Zazzaroni e Repice su Vlahovic: la Juve farebbe bene a vendere l'attaccante serbo? Le loro parole

Intervenuto sul Corriere dello Sport il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato il momento di forma di Vlahovic: “È il giocatore che ti chiedi come mai Thiago faccia giocare di nuovo Nico centravanti e non lui; ma poi, quando il tecnico lo mette dentro, pensi di aver capito il motivo dell’assenza. In questo momento è un pesce fuor d’acqua: svuotato, in affanno e incazzato tanto al presente quanto al futuro. È vero che il suo agente non sembra intenzionato a rinnovare il contratto, ma lo è altrettanto che Giuntoli non ha ancora formulato un’offerta seria. Il tavolo c’è: mancano le sedie”.

Juve, le parole di Repice

Il giornalista Francesco Repice a TMW Radio ha invece aggiunto: “La Juve ha avuto Tevez, Higuain, negli anni scorsi, prima di Ronaldo. Ci sono le categorie. Vlahovic fa gol ma gioca nella Juve. Ma è questione anche dei compagni. Non è da Juve e il tecnico glielo ha fatto capire. Motta è da Juve? Ci hanno puntato, hanno fatto una rivoluzione culturale, l’hanno cercata di fare in passato anche con Maifredi e con Sarri. Saranno i risultati a parlare, come sempre. Si pretende da questa Juve cose che non si possono pretendere, come il primato in classifica o la sicurezza di arrivare in Champions. Per me non si può pretendere più di questo, con questo organico”.

