Padovano: “Vlahovic non ha dimostrato di essere da Juve”

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Vlahovic.

Michele Padovano, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “E’ stato molto chiaro, ci ha abituato a una girandola di giocatori e ruoli. Ha bisogno di giocatori duttili. Io sono del parere che giocheranno in due solo se ce ne sarà bisogno e con qualche squadra di valore inferiore. Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l’attaccante del futuro della Juve. E fino a giugno cercherà di sfruttarlo al meglio, come con l’Empoli”.

Su Vlahovic

“In questo momento Vlahovic non ha dimostrato di essere adatto alla Juve. Per me i numeri sono dalla sua parte, ma quando sei alla Juve devi dimostrare che le critiche sai superarle. O incidi sempre, altrimenti se sbagli diventa difficile. Ad oggi non ha dimostrato di essere da Juve. Per il gioco di Motta, che ha un calcio molto, troppo ragionato, è più adatto Kolo Muani, che dialoga coi compagni e gioca con la squadra. Si è inserito in maniera prepotente, i numeri sono dalla sua parte. Per il gioco di Motta è più vicino a Zirkzee lui che Vlahovic”. Intanto ecco le parole di Kean<<<