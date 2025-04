Padovano su Tudor: “Sa di essere un traghettatore”

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esonero di Motta e di Tudor.

Michele Padovano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Bisognava continuare con Motta, a meno che non sia successo qualcosa all’interno dello spogliatoio da indurre al cambio. Tudor? Ho l’impressione che sia stato preso come traghettatore, quindi vogliono tentare di arrivare a tutti i costi in Champions e poi mettersi in mano a qualcuno che gli dia garanzie”.

Su Tudor

“Credo Igor lo sappia, ma non poteva dire no ad una squadra in cui ha giocato e alla quale è molto legato. La punterà andrà su altri tecnici. Io sono sempre un grandissimo sostenitore di Conte, un valore aggiunto quando bisogna rifondare. E’ molto bravo a trasferire la sua idea di calcio ai giocatori, in maniera rapida e brillante”. Intanto ecco le parole di Perin<<<