Juve, Perin: “Io e Barella ci scriviamo spesso: parliamo di ciclismo e vino”

Intervistato da Eurosport per il programma “A Ruota Libera”, il portiere della Juve Mattia Perin ha detto: “Il portiere non è un ruolo come gli altri. Higuain mi diceva: ‘Voi portieri vi vestite diversi, esultate da soli, prendete la palla con le mani: voi non siete calciatori’. Siamo solitari ma nel calcio di oggi siamo collegati al resto della squadra, nell’impostazione e come sinergie con i compagni”.

Juve, le parole di Perin

Sulla sua passione per il ciclismo ha detto: "Seguo tutte le gare e ho fatto appassionare anche qualche mio compagno, come Barella. Ci scriviamo spesso durante le tappe, abbiamo due passioni in comune: il ciclismo e il vino. Quando Pogacar è caduto sulle strade bianche mi ha scritto subito; se ci sono delle corse belle, le commentiamo insieme. Ora sto facendo appassionare anche Locatelli. Pogacar è un vino complesso, profondo e di struttura, un Nebbiolo. Ganna è potente, grosso: andrei sul Merlot o sul Cabernet-Sauvignon, anzi un Syrah, perché ha più classe. Bettiol è un Sangiovese di Montalcino. Van der Poel spumeggiante? Ho tanti amici in Champagne e amano reintegrare con il vino, per VDP andiamo sullo Champagne, anche se non è un tipo di uva…".