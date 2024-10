Padovano: “La Juventus fa bene a puntare su Vlahovic”

Michele Padovano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, il club farebbe bene a puntare su di lui

Intervistato a 1 Football Club, Michele Padovano ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Incide il fatto che sia molto giovane. Alle critiche reagisce in modo nervoso. Sono d’accordo sul puntare su di lui. Ha sbagliato un gol clamoroso, ma gli errori ci possono stare. La Juve fa bene a puntarci, anche perché non ha riserve dati gli infortuni di Milik“.

Padovano su Juventus e Napoli

L’ex calciatore ha inoltre parlato del momento in stagione della Juventus e del Napoli: “Sono tutti momenti importanti. Quando parti da un progetto totalmente nuovo, mandando via giocatori forti, ci vuole pazienza tempo per trovare la giusta quadra. I dirigenti hanno installato una mentalità vincente. Poi ci sono degli errori che non vanno fatti, ad esempio contro il Cagliari la Juve la doveva chiudere, invece non lo ha fatto e poi la partita viene pareggiato. C’è ancora qualcosa da perfezionare. Conte? Il Napoli è partito molto bene, ma comunque vanno tenuti i per terra. Conte è molto bravo a riformare quello che l’anno scorso è stato uno scempio. Quindi farà il pompiere fuori, ma per aumentare la fiducia dei giocatori, dirà che sono forti, che ha a disposizione un ottimo organico, come lo hanno anche Inter e Juve”.