Padovan: “Lo Scudetto sarà dell’Inter, ma la Juventus…”

Giancarlo Padovan , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della lotta Scudetto tra i bianconeri ed i nerazzurri, con Madama che al momento è ancora in testa in attesa della partita tra il Napoli e l'Inter di questa sera.

Non più un monologo, come sembrava, ma un dialogo da interrompere, una gerarchia da ricostituire. Comunque la si voglia vedere, tutta un'altra storia da raccontare e in cui la Juve non sarebbe più una comprimaria occasionale".