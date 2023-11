Padovan: “Juve fai attenzione al Monza. Parole di disturbo su Allegri”

Ospite a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus prossima all'impegno in Serie A contro il Monza. Ecco le sue parole: "L'Inter e il Napoli vorranno entrambe fare la partita, sarà uno scontro importante di cui forse può approfittare la Juventus ma non credo perché ha una trasferta molto difficile a Monza, una squadra contro cui l'anno scorso ha fatto zero punti e zero gol. E' una partita aperta a tante soluzioni dove l'Inter è favorita. La Juventus ha questo vantaggio di poter approfittare di una sconfitta o un pareggio ma attenzione al Monza".