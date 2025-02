Padovan: “Juve squadra incompiuta che non so se lo farà mai”

Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus vista sin qui in stagione: per il giornalista, quella bianconera sarebbe una squadra incompiuta

Degli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus in vista della partita di Serie A contro il Como. Ecco le sue parole: “E’ una buona chance per la Juventus ma deve giocare meglio di come ha fatto contro l’Empoli nel primo tempo. E’ una squadra che non è ancora compiuta e non so se si compirà mai e se questo allenatore è stata la scelta. Kolo Muani? Tre gol in due partite non sono un caso, io credo che continuerà a giocare con lui e Vlahovic in panchina ma sarà una partita complicata, perché si vince a Como solo con una buona prestazione. Tutti faticano contro il Como che si è rinforzato e ha buonissimo allenatore. La Juventus dovrà stare molto attenta”.

Padovan: “Kean? Forse la Juventus ha valutato male la cessione”

Inoltre, su Moise Kean, in grande spolvero con la Fiorentina e fresco autore di una doppietta contro l'Inter, il giornalista ha detto: "Kean è l'italiano che segna di più, l'anno quello che non segnava mai: zero gol con la Juventus. Quest'anno è una certezza e segna praticamente sempre. In una piazza storicamente anti-juventina è esploso uno juventino, forse la Juventus ha valutato male o è stata approssimativa e Kean vale molto di più di quello che è stato pagato. Ora è un bene inestimabile per Spalletti con la crisi di attaccanti che abbiamo".