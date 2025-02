Juventus, il ricordo della partita contro il Como del 1982

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro il Como del 1982.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il 7 febbraio 2025 la Juventus scende in campo a Como, affrontando nell’anticipo del venerdì sera la squadra lariana. C’è un interessante precedente, sulle rive del Lago, che si è svolto esattamente 43 anni prima. 7 FEBBRAIO 1982, COMO-JUVE La Juve è campione in carica, ed è alla ricerca della sua seconda stella. In questa stagione la Fiorentina si dimostra una solida contendente, e lo sarà fino alla fine (spoiler: la stella arriverà, la Juve vincerà lo Scudetto con 1 punto di vantaggio sui viola). Il Como chiuderà invece il campionato ultimo, retrocedendo, ma quel pomeriggio la differenza non è così abissale. TORNIAMO ALLA PARTITA C’è molto equilibrio, al Sinigallia. I padroni di casa se la giocano per lunghi tratti del match, e in particolare nel secondo tempo vanno vicini al vantaggio, in più di un’occasione”.

Le altre occasioni

"MA AL 78'… Una palla lavorata da Galderisi viene conclusa in porta da una gran botta di Claudio Gentile, che sblocca un match oltremodo complicato. E' il La alla vittoria bianconera, che viene sancita dal 2-0 di Brady, che segna praticamente a porta vuota dopo una bella azione in ripartenza sulla fascia sinistra. Curiosità: nelle fila del Como gioca un certo Roberto Galia, mediano ma anche difensore roccioso alla sua seconda stagione da professionista, dopo essere cresciuto proprio nelle fila del Como. Sarà bianconero per sei anni, dal 1988".