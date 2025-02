Juventus, i precedenti in vista della partita con il Como

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Como.

Ecco il comunicato: "La prossima sarà la 28ª sfida tra Como e Juventus in Serie A: il bilancio sorride ai bianconeri che conducono per 14 successi a tre, 10 pareggi completano il quadro; La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite contro il Como in Serie A (13V, 9N), l'ultima vittoria dei lariani contro i bianconeri nel massimo campionato risale al 20 gennaio 1952 (2-0 al Sinigaglia) – si tratta infatti della striscia più lunga senza successi del Como contro una singola avversaria in Serie A; Il Como ha perso senza segnare la gara d'andata contro la Juventus (0-3 il 19 agosto scorso) e potrebbe chiudere due partite di fila senza reti contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 1988 e febbraio 1989 (due)".

Gli altri precedenti

"Più in generale i lombardi hanno mancato il bersaglio in 14 incontri contro la Juventus e contro nessun'altra squadra contano più sfide senza gol realizzati nel torneo (14 anche contro la Roma); La Juventus ha incassato appena tre reti nelle ultime 14 sfide contro il Como in Serie A (11 clean sheet nel periodo), per i bianconeri lo stesso numero di gol subiti nelle precedenti quattro gare con i Lariani nel torneo (tre appunto); La Juventus ha pareggiato le ultime due gare giocate di venerdì in Serie A (v Genoa e Cagliari nel 2023/24) dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro partite di questo tipo (1P); Como e Juventus tornano a sfidarsi al Sinigaglia in Serie A per la prima volta dal 22 febbraio 2003 – successo dei bianconeri per 3-1 in quel caso (gol di Camoranesi, Di Vaio e autorete di Juarez per la Vecchia Signora e di Pecchia per i comaschi)".