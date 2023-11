Padovan: “Due ostacoli bloccano il ritorno di Conte alla Juventus”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato della questione legata a un eventuale approdo bis di Antonio Conte alla Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Conte che torna alla Juve non è una sorpresa per una serie di motivi. La Juventus sarebbe la migliore soluzione per rendere compatibili sia le necessità private, sia quelle professionali. Inoltre, pensa che sia arrivato il momento per aprire un ciclo lungo alla Juventus, cosa che non si compì la prima volta. Ha voglia di vincere altri scudetti e di portare i bianconeri a competere per la Champions. Avendo fragorosamente rotto con Andrea Agnelli alcuni anni fa, è in perfetta sintonia con John Elkann".