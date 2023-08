Padovan: “Con Vlahovic la Juventus può arrivare terza o quarta”

La sfida a distanza tra Vlahovic e Lukaku

Il giornalista ha esordito così sull'attaccante della Juventus: "Vlahovic riprende a segnare proprio mentre in Italia sta per sbarcare Lukaku, cioè l’attaccante designato a prendergli il posto nella Juventus. Il belga, però, sorprendendo ancora una volta tutti, vestirà la maglia della Roma. Non so se sono nel giusto, ma credo che la sfida a distanza tra Vlahovic e Lukaku sarà uno dei temi di questo campionato.E’ probabile che sia anche un confronto destinato ad agitare le notti di Allegri (lo sanno anche i sassi che preferisce Lukaku a Vlahovic), ma ritengo che l’allenatore della Juventus non si possa lamentare troppo nel caso in cui Vlahovic faccia reti e prestazioni come quelle di ieri. Anzi, pur rasentando il paradosso, sono convinto che Allegri sarebbe disposto a lasciare per strada ancora qualche punto, in cambio della garanzia di aver ritrovato il serbo".