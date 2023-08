Juve, Vlahovic da cedibile a certezza: due gol in due partite

Sarebbe dovuto essere venduto ma ora Vlahovic è il trascinatore della Juve: due gol in due partite per il bomber serbo

Sembrava destinato a partire, invece è rimasto e si è caricato la Juve sulle spalle: contro il Bologna Vlahovic è uno dei pochi a salvarsi. Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è da 7 in pagella: "Alla fine tocca due palloni e segna due volte. Non è colpa sua se uno glielo annullano per fuorigioco. Va sfruttato meglio e di più".