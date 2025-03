Padoin: “Juve Primavera? Oggi è stata una partita perfetta”

Simone Padoin, vice allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Simone Padoin, vice allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo giocato una partita perfetta contro la Fiorentina, come l’avevamo preparata. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che amava avere il pallone tra i piedi e costruire palle gol, di conseguenza se ci fossimo un po’ allungati tra i reparti avremmo sofferto il loro palleggio, ma ciò non è accaduto perchè siamo stati bravi a difenderci compatti, uniti, insieme”.

Sulla partita

"Quando abbiamo avuto il possesso del pallone, invece, abbiamo giocato bene sia nel mantenimento del possesso stesso sia nello sfogo improvviso per andare a fare gol e, infatti, la prima rete è nata proprio così. Il primo tempo lo abbiamo interpretato molto bene, nel secondo siamo stati bravi a gestire il vantaggio allungando per due volte nel momento giusto. Sullo 0-2 la partita sembrava in discesa, ma la Fiorentina è stata brava a riaprirla sfruttando una nostra disattenzione in fase difensiva su una palla proveniente da una delle corsie esterne. Su questa tipologia di situazione abbiamo bisogno di lavorare ancora un po'".