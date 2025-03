Juve, Tardelli: “Giuntoli non aveva capito lo stato della situazione”

Tardelli ha parlato del direttore sportivo della Juve, Giuntoli, a sua detta sorpreso di quanto stesse accadendo nello spogliatoio bianconero

Intervistato per La Stampa, Marco Tardelli ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: “Mi chiedo perché Giuntoli, ex calciatore, cioè anche uomo di spogliatoio, non abbia percepito all’istante quello che stava accadendo, visto che in altre occasioni lo ha fatto anche in maniera scomposta. Ma tutto questo è passato, adesso c’è bisogno di un presente con un nuovo allenatore. I ragazzi hanno bisogno di riprendersi quella fiducia in se stessi che hanno smarrito, ma anche di accollarsi le proprie responsabilità senza nessun alibi, certamente non è solo colpa di Thiago Motta ma… chi ha orecchie per intendere… intenda”.

Tardelli: “Tudor parso sereno e determinato”

Inoltre, sull’intervento in conferenza stampa di Igor Tudor, Tardelli ha aggiunto: “Mi è sembrato che durante la conferenza stampa, Tudor non abbia dato certezze sul tipo di modulo che adotterà, ma finalmente ha deciso che il capitano sarà Locatelli, inserendo così il primo tassello. Ha dichiarato che gli attori principali sono i calciatori, che hai bisogno di loro per diventare un grande allenatore e che Koopmeiners è un giocatore di qualità come tanti altri e sicuramente, trovandogli il posto giusto, potrà tornare ad essere quello di prima, altro tassello importante. Mi è sembrato sereno e determinato , con il giusto approccio per un allenatore che deve conquistare e ricostruire uno spogliatoio in grande difficoltà per una situazione inaspettata e che si è trascinata per troppo tempo”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<