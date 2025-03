Conte-Juventus, Pedullà pochi minuti fa ha detto che...

Antonio Conte alla Juventus? Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su questa eventualità: ecco cosa ha detto

Igor Tudor è già a lavoro. Dopo l’esperienza da calciatore e poi quella da collaboratore tecnico dello staff di mister Andrea Pirlo, il croato ha iniziato a vivere la sua terza esperienza juventina. Lo fa con l’entusiasmo e la grinta di sempre, cifra che lo contraddistingue, ma anche con tanti dubbi. Anzi, Tudor, da professionista qual è, lavorerà sicuramente come se la panchina della Juve fosse una cosa sua per tutta la vita. Ma non sappiamo, a ben vedere, se sarà così. E i dubbi a cui facevamo prima riferimento, riguardano proprio la dirigenza. Non sappiamo, ad oggi, se l’ex allenatore della Lazio resterà fino a giugno o anche in avanti. Molto dipenderà dai risultati dal campo, ma molto anche dal generale riassetto che la Vecchia Signora vorrà darsi dopo il fallimento del progetto Thiago Motta. Da qui, le voci insistenti che riguardano questo o quel tecnico.

Ad esempio, Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, anche lui ex Juventus, è stato più volte accostato alla Vecchia Signora nelle settimane addietro. E ancora oggi. Su questo, è intervenuto Alfredo Pedullà secondo il quale: “Al momento mi risulta che non ci sia nulla tra la Juventus e Conte. Inoltre il mister ha un contratto di tre anni col Napoli, perché De Laurentiis dovrebbe liberarlo? Il tecnico salentino è già al lavoro con Giovanni Manna per la prossima stagione. Si pensi all’interesse mostrato dal sodalizio campano Sam Beukema, difensore ora in forza al Bologna”. Insomma, Conte non s’ha da fare. Non secondo Alfredo Pedullà. Il quale, però, continuando a riportare il suo intervento a Speciale Calciomercato, non scommette sulla conferma di Tudor. Le sue parole: “La Juventus dovrebbe pagare una piccola penale a Igor Tudor qualora il tecnico portasse i bianconeri in Champions League? Sì, ma ho l’impressione che la dirigenza della Vecchia Signora cambierà allenatore nella prossima stagione andando su un profilo diverso”.