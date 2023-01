Orlando: “Allegri ha sbagliato, non vede l’ora di dire addio alla Juve”

Massimo Orlando, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione della Vecchia Signora, parlando di Allegri.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio della situazione della Juventus. Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora e su Allegri: "Abbiamo sempre detto che la Juve gioca male, ma quando uno vince otto partite di fila va rispettato. L'idea di Chiesa in quel ruolo è stata sbagliata, ma c'è una differenza tra le due squadre che si è vista. Non c'è stata partita, la differenza è emersa. Il vero miracolo è che la Juve sia in quella posizione ora.

Ha messo Bremer che non stava bene. Ho capito che è uno su cui punti, ma al rientro è sempre molto difficile, vedi con Chiesa. Qualcosa Allegri ha sbagliato. Sembra quasi che Allegri non veda l'ora che la società gli dica basta e ognuno per la propria strada. Non credo voglia più stare alla Juve, perché non vuole lavorare con queste difficoltà. Ha capito che è finito un ciclo. La mia sensazione è questa. Non vede l'ora che la società gli dia il benservito.

A Max gli giravano dopo il ko, non gli è neanche passato per la testa. Spalletti è un furbacchione, è andato lui a chiedere la mano, non credo si possa aprire un caso". E intanto si pensa anche al mercato, valutazioni in corso su Vlahovic. Ecco chi potrebbe sostituirlo<<<