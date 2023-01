Juve, testa alla Coppa Italia: con il Monza Allegri farà turnover

La serata di venerdì è stata una mazzata per la squadra e per l'ambiente. La Juventus si era presentata al Maradona forte di 8 vittorie di fila senza subire gol e con la voglia di avvicinarsi alla vetta della classifica. Il Napoli invece si è imposto con gioco e qualità individuali, schiantando per 5-1 i bianconeri. Ora però bisogna ripartire. Giovedì alle 21 è in programma all'Allianz Stadium la sfida con il Monza, per gli ottavi di finale di Coppa Italia.