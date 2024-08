Oppini attacca: “Ad oggi Vlahovic non è un attaccante da Juve”

Dusan Vlahovic ha deluso nelle amichevoli estive della Juve: le parole del tifoso bianconero Francesco Oppini

Nelle quattro amichevoli pre stazioni della Juve Dusan Vlahovic non è mai riuscito a lasciare il segno, ancora poco coinvolto negli schemi tattici di Thiago Motta. Il serbo è sembra spaesato: in vista dell’inizio ufficiale della stagione servirà molto di più.

Juve, le parole di Oppini

Il noto tifoso bianconero Francesco Oppini ha detto: “Juve senza una punta all’altezza dal dopo Cristiano Ronaldo, il resto delle chiacchiere se le porta via il vento assieme ai recenti gloriosi ricordi di attaccanti immortali come Tevez prima e Higuain poi. Ad oggi, Vlahovic non è un attaccante da Juventus e da 12 Mln l’anno“.