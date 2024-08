I TOP&FLOP di Atletico Madrid-Juve: Thuram onnipresente, bocciato Vlahovic

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori in campo trai i bianconeri per l'amichevole tra Juve e Atletico Madrid

Niente da fare per la Juve, che termina le amichevoli estive con un’altra sconfitta. Della partita contro l’Atletico Madrid, però, non è tutto da buttare: andiamo alla scoperta dei TOP&FLOP del match.

Atletico Madrid-Juve, i TOP&FLOP

Il migliore tra i bianconeri è di sicuro Thuram, solido in fase difensiva e propositivo in quella offensiva. Bene anche Weah, Yildiz e Douglas Luiz, così come Di Gregorio che non avrebbe potuto fare niente di più in occasione dei gol. Bocciato Gatti, autore dell’errore che ha portato al gol di Joao Felix ma anche Locatelli, impreciso a centrocampo. I peggiori in campo sono però Cabal, molto impreciso in fase di impostazione, e Vlahovic. L’attaccante serbo non è riuscito a lasciare il segno, ancora estraneo alla macchina di Thiago Motta.