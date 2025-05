Oppini: “Platini alla Juve? Manca appeal internazionale”

Francesco Oppini, opinionista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ritorno di Michel Platini.

Francesco Oppini, opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Non è niente di clamoroso, solo la realtà di cui stanno parlando diversi colleghi. Elkann si è reso conto che questa Juventus ha perso ogni tipo di appeal nazionale e internazionale, ha capito che siamo tornati ad un livello basso simile a quello post Calciopoli come dirigenza e personalità. Chi mandiamo in Uefa o Lega a parlare dei nostri? Ecco, capiamoci. Come ricostruire quindi una Juventus che abbia di nuovo una certa importanza? Chiamando personaggi che possono aver un peso in queste situazione, ecco che Platini sarebbe il primo indiziato e lo vorrebbe come Presidente”.

Su Platini

"Lui ad oggi ha delle remore e non è molto convinto di questa proposta, lui che ha sempre avuto un grandissimo rapporto con la famiglia Agnelli. Non ha nessun tipo di contatto con questa dirigenza e con la famiglia Elkann. Dipende da come potranno convincerlo e lui ha anche un bel caratterino. Ma è quello che serve, entrare in Lega o Uefa con lui non è come farlo con Scanavino e Giuntoli. Calvo? Uno è andato, è l'inizio di quello che va fatto in questa Juventus. Lui l'anno scorso ha appoggiato Marotta in Lega e mi è sembrato un voler stare dalla parte dei poteri forti. Non puoi diventare amico del nemico, non l'ho gradito".