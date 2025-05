Juventus, Giuntoli rivela: “Non sono interessato a Osimhen”

Niente Osimhen per la Juve, o almeno queste sono le parole di Giuntoli: le ultime novità sul mercato bianconero

“Non sono interessato a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore”. Queste le parole del Football Director della Juve Cristiano Giuntoli che intervistato dall’emittente turca Derin Futbol TV ha smentito le voci di un interessamento del club bianconero per l’attaccante nigeriano del Napoli. Saranno frasi sincere o parte di una strategia? Difficile a dirsi, ma di certo la Juve la prossima estate dovrà muoversi sul mercato degli attaccanti.

Juve, il punto sul mercato

Tudor al momento ha tre attaccanti in rosa ma nessuna certezza. Vlahovic ha deluso a più riprese, guadagna una cifra esorbitante e in estate potrebbe tranquillamente essere venduto. Kolo Muani invece aveva iniziato col botto con cinque gol in cinque partite, poi è sparito. Il francese è in prestito secco e l’impressione è che la Juve non sia interessata a trattare con il PSG per cercare di acquistarlo. Poi ovviamente c’è Milik, sempre infortunato e ormai sparito dai radar: impossibile fare affidamento su di lui. Ecco quindi che la Vecchia Signora dovrà per forza comprare almeno un attaccante e se non sarà Osimhen sarà un altro, l’importante è che arrivi qualcuno di forte. Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: novità importanti da Pedullà <<<