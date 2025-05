Biasin: “Il biennio di Giuntoli è stato negativo”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operato di Cristiano Giuntoli.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: “L’amarezza per il pareggio contro la Lazio e, in generale, per l’andamento in stagione, non deve condizionare il tifoso verso questo finale di campionato. La Juventus deve conquistarsi la Champions in queste ultime due partite”.

Su Giuntoli

"Giuntoli? il suo biennio a Torino non è all'altezza, si è visto un errore dietro l'altro. La Juve non ha fatto grandi affari, anzi. Alla Juventus ho visto ammassare giocatori e non costruire una squadra".