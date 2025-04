Oppini: “Motta? Progetto della Juventus rischioso”

Francesco Oppini, opinionista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'esonero di Thiago Motta.

Francesco Oppini, opinionista e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “C’erano degli allenatori a terra che non si dovevano lasciar per strada, come Antonio Conte che aveva le valigie pronte che aspettava di essere chiamato. Si è andati su un progetto rischioso in tutto. Thiago Motta ha poi dimostrato di non riuscire a cambiare mai idea anche nei momenti in cui era necessario, andava avanti per la sua strada con la sua arroganza calcistica, vantandosi apertamente in conferenza”.

Sul Milan

"Il Milan ha cestinato una stagione intera per problemi dirigenziali, la Juventus per scelte scellerate, cessioni ancora inspiegabili, abbiamo rischiato con un mercato esoso anche in inverno a parte Kolo Muani e Veiga che però sono in prestito. Giuntoli ha fatto lo stesso errore dello scorso anno e ha fatto saltare due allenatori nel giro di neanche 12 mesi. Io credo che davvero la società stia attenzionando quello che il dirigente bianconero sta facendo. Giorgio Chiellini ha raccontato quello che succedeva alla Continassa e ora mi auguro che possa lavorare più vicino alla squadra. Dopo la sconfitta di Firenze tutti si sono resi conto che Motta non riusciva a capire la gravità di quello che stava succedendo in casa Juventus e allora lo hanno salutato, era in un loop negativo che aveva allontanato da lui anche il gruppo. Ora si vede in poche settimane cos'è riuscito a fare Tudor".