Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento di oggi della Vecchia Signora: “Mattinata di allenamento per la Prima Squadra maschile bianconera, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce per 2-1 in campionato e al lavoro in vista del prossimo impegno di Serie A – in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45 in trasferta contro il Parma”.

Le altre informazioni

“Sotto la guida di mister Igor Tudor e del suo staff tecnico, la Juventus si è concentrata sul lavoro atletico – in modo particolare sulle ripetute – per poi dedicarsi a partitelle incentrate sul pressing. Presenti al JTC per un saluto alla squadra i ragazzi provenienti dalle Juventus Academy di Los Angeles, di New York e di Washington, oltre al gruppo inglese Junior Premier League. Domani si torna di nuovo in campo alla Continassa: allenamento previsto al mattino”. Intanto ecco le parole di Bonetti<<<