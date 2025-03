Oppini: “La Juve sta valutando anche Giuntoli”

Francesco Oppini, opinionista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operato del dirigente Giuntoli.

Francesco Oppini, opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Tudor non lo ha scelto Giuntoli, quindi fatevi due conti. Io continuo a dire che da qualche settimana la proprietà, e non la dirigenza, sta guardando l’operato di Giuntoli. La Juve mandando via Marotta ha rovinato un decennio di vantaggi sulle altre, non solo per le vittorie sul campo ma anche per struttura societaria, molto all’inglese. Invece nel giro di 2-3 anni si è riusciti a riportare le altre al proprio livello. Lo scorso anno paga Allegri, quest’anno Motta, ma intanto hai distrutto la Next Gen, oltre ad aver messo a segno tanti errori sul mercato”.

"Il nome per ripartire è uno solo: Antonio Conte. E segnalo un'altra cosa, passata inosservata: è normale che la Juventus faccia un post con Gravina in visita alla Continassa e metta una foto in cui Giuntoli non è presente a Torino? Ci sono delle guerre anche interne? Non c'è chiarezza ad esempio tra Giuntoli e Calvo. Tudor? E' un personaggio complicato anche lui ma era l'unica cosa da prendere ora. Futuro di Giuntoli? Occhio a chi potrebbero contat-Tare…".