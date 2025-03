Juve, è il Tudor day: il nuovo allenatore ha lasciato il JMedical | LIVE

10:50 – Tudor ha lasciato il JMedical. Ora direzione Continassa per il primo allenamento.

9:47 – Igor Tudor è arrivato al JMedical. Ad aspettarlo alcuni tifosi tra cui una giovane tifosa che gli ha chiesto un autografo.

9:00 – Il nuovo allenatore della Juve è atteso al JMedical. Terminate le visite di rito nel pomeriggio alla Continassa Tudor dirigerà il primo allenamento insieme ai giocatori presenti. Nei prossimi giorni faranno poi di ritorno dalle nazionali tutti gli altri calciatori e insieme al nuovo tecnico comincerà la preparazione in vista della sfida contro il Genoa.

Juve, Tudor è il nuovo allenatore

"Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento", con questo comunicato la Juve ha annunciato l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo del nuovo allenatore bianconero Igor Tudor.