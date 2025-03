Capello: "Tudor dovrà riportare ordine. Su Motta..."

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'arrivo di Tudor.

Fabio Capello, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Se la squadra non voleva più continuare con Motta, andare avanti così non sarebbe stato possibile. In casi del genere bisogna sentire lo spogliatoio e decidere di conseguenza. Mi pare che né i tifosi né la squadra fossero più disposti a seguirlo. Cambiare allenatore in corsa è sempre un rischio, ma in questo caso era inevitabile. Tudor ha già preso panchine in corsa, dall’Udinese al Verona e alla Lazio. Sa cosa significa subentrare e quali sono le difficoltà che attendono un tecnico in queste situazioni. Certo, alla Juve è diverso: pressione e aspettative sono elevate all’ennesima potenza. La cosa importante su cui Tudor dovrà concentrarsi è riportare ordine. L’allenatore da solo non può risolvere tutti i problemi di una squadra, specialmente se ha poco tempo a disposizione. È il momento di togliere la maschera e remare tutti dalla stessa parte”.

Su Motta

"Pensate sia tutta colpa sua? E il direttore sportivo? Le scelte vanno sempre contestualizzate. Vlahovic vive per il gol, deve giocare e ritrovare fiducia. E poi Yildiz: ha grande talento e personalità".