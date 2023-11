Oppini: “L’assenza di Rabiot può pesare contro il Cagliari”

Francesco Oppini, tifoso della Juventus, ha detto la sua a RadioBianconera, parlando di Madama. Ecco le sue parole: "Adesso è presto per parlare di ambizioni Scudetto, di certo stiamo facendo bene, rimaniamo aggrappati alla zona di vertice fino a marzo, poi vediamo. È una partita che temo, mancherà Rabiot e non è un dettaglio. Ho seguito attentamente il francese a Firenze ed è un allenatore in campo, quando non ha la palla spesso lo si vede dirigere i compagni, è un'assenza che potrebbe pesare.