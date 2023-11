Juventus, Rabiot squalificato: chi prenderà il suo posto contro il Cagliari?

Adrien Rabiot è uno degli uomini imprescindibili di questa Juventus. Il centrocampista francese, dopo il rinnovo in estate di un anno, è stato investito anche della fascia da capitano, per suggellare l'importanza che ricopre nel progetto tecnico di Allegri. Temperamento e qualità che non sono facili da sostituire nella mediana bianconera, soprattutto dopo gli stop di Pogba e Fagioli. Proprio per questo, Allegri è al lavoro per trovare un'alternativa per la gara di sabato contro il Cagliari.