Oppini: “Fiducia a Thiago Motta ma alla Juve avrei preso…”

Oppini ha commentato la scelta della Juventus di affidare la panchina Thiago Motta: per l'opinionista ci sarebbe stata una scelta migliore

Intervistato per Juvenews24.com, Francesco Oppini ha parlato della scelta della Juventus di affidare la guida tecnica a Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Io sinceramente, quando ci sono così tanti cambiamenti, allenatore nuovo, giocatori inseriti, eccetera, credo poco e raramente in un ciclo vincente da subito. Perché il calcio va anche messo un po’ assieme, lo racconta la storia degli ultimi anni, tranne con Conte. Ed è per quello che io avrei preso Conte, perché Conte è uno che ti dà un risultato quasi nell’immediatezza, soprattutto quando arrivi da stagioni difficili. Detto ciò: forza Juve, forza Thiago Motta, speriamo di fare il meglio possibile”.

Le differenze tra Juventus e Bologna

Oppini ha proseguito: “Alla Juve non puoi fallire. Arrivare secondi è un fallimento, lo è sempre stato nella nostra storia. Siamo il club con quasi quattro stelle, con tutti i trofei possibili esistenti al mondo in bacheca, l’unica squadra italiana, e questa squadra prima o poi dovrà risorgere. Si sta facendo un mercato interessante, non ancora finito, spero, e mi auguro che Thiago Motta possa essere, diciamo, l’alba di un nuovo giorno, ma soprattutto dal punto di vista tattico”.