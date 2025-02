Oppini: “Cambiaso e Kolo Muani sono fondamentali”

Francesco Oppini, opinionista e tifoso della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Kolo Muani.

Francesco Oppini, opinionista e tifoso della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Dividiamo le due prestazioni delle italiane di ieri. Il Milan ha proprio un problema di gruppo, di squadra, di rosa fatta bene in alcune parti ma male in altre. Il Milan non ha un centrocampo decente e se esci col Feyenoord perdendo due partite su due vuol dire che un problema c’è davvero. All’Atalanta invece quel rigore dato all’ultimo minuto ha portato tensione e nervosismo, ancor più se la partita ti mette sotto a poco dall’inizio e Lookman sbaglia il rigore che può portarti sul 2-3”.

Sulla Juve

“La Juventus dovrà essere brava a mantenere la testa ferma e dovrà esserlo ancora di più Thiago Motta nel riuscire a compattare bene il gruppo prima di iniziare a giocare. Per quanto mi riguarda se uscissimo stasera sarebbe un fallimento perchè la Juventus agli ottavi deve arrivarci e non può uscire con una squadra come il PSV. Il discorso ranking poi ora si è aggravato. La Juve arriva da quattro vittorie consecutive, ma alcune sono vittorie di fortuna. Senza Kolo Muani non avremmo vinto e ribaltato alcune gare, anche se la Juve del secondo tempo con l’Inter mi è piaciuta molto. Cambiaso deve giocare, Savona non può essere un titolare in questa squadra mi spiace”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<