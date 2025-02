Juve, Magnanelli: “Interpretata bene la partita con il Lecce”

Magnanelli ha parlato della vittoria della Juve Primavera contro il Lecce: il tecnico si è dichiarato soddisfatto della prova dei ragazzi

Tramite i canali ufficiali del club, Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha commentato il successo della sua squadra contro il Lecce. Ecco le sue parole: “Venivamo da un periodo in cui avevamo raccolto pochi risultati, un po’ per demeriti nostri e anche per altre situazioni: oggi invece mi aspettavo una gara complicata, ma i ragazzi sono stati bravissimi nell’approccio e nell’interpretazione della partita. Venivamo da una vittoria esterna che ci ha tolto energie, ma i ragazzi hanno risposto bene: la continuità è fondamentale, abbiamo avuto alti e bassi sia di risultati che all’interno della stessa gara. Oggi siamo stati bravi, sapendo di dover migliorare – come ad esempio per il gol preso, perché non possiamo rischiare di riaprire sfide del genere. Come dico sempre: approccio, atteggiamento e impatto alla partita non possono mai mancare. Se mettiamo quelle in campo, possiamo divertici e competere contro ogni genere di avversario”.

Magnanelli: “Stiamo lavorando sulla linea difensiva”

Il tecnico ha proseguito: “A me piace una linea difensiva sempre attiva e lavoriamo su quello: cerchiamo di andare ad aggredire, lavorando sul fatto che poi basta un metro in più o in meno per fare bene o subire gol. Ci stiamo lavorando, nonostante avendo tante partite spesso non siamo riusciti a farlo. Amaradio si è comportato benissimo, è un giocatore che mi piace e soprattutto ha avuto l’atteggiamento giusto: si è messo totalmente a disposizione, mettendo in campo sacrificio e qualità. È stato pericoloso, meritava anche il gol: è un piacere avere questi valori aggiunti in squadra, quando c’è la possibilità”. Leggi anche il comunicato della Juve sulla cessione di Mulazzi <<<