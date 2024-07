Onofri: “Motta e Giuntoli sono una coppia di fuoriclasse”

Claudio Onofri, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della coppia dei bianconeri Giuntoli-Thiago Motta.

Claudio Onofri, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Motta. Ecco le sue parole: “E’ tutto in divenire, il mercato è nel pieno e solo alla fine potremmo dare un giudizio completo. Thiago Motta-Giuntoli sono una coppia di fuoriclasse che farà crescere tutto il prodotto a disposizione. Nel momento un po buio qui a Genova, si intuiva che aveva nella testa quello che aveva nei piedi quando giocava ed era capace di trasmetterlo ai propri giocatori con arte. Giuntoli è uno dei primi nel suo genere, scopre talenti, osserva, dirige. Credo che ci si aspetti un’annata non so se entusiasmante, ma sicuramente produttiva per la Juventus”.