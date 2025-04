Juve, collaborazione con AVIS per le donazioni di sangue

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della collaborazione con AVIS.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “In occasione di Juventus-Lecce, sabato 12 aprile, AVIS e Juventus scendono in campo per sensibilizzare la comunità bianconera sull’importanza di donare sangue e plasma, un gesto concreto che può fare la differenza nella vita di molte persone. L’iniziativa prosegue il percorso già avviato all’interno del Club, dove i dipendenti hanno avuto l’opportunità di donare il sangue presso l’Headquarter e l’Allianz Training Center di Vinovo. Ogni giorno in Italia vengono effettuate circa 1.800 trasfusioni di globuli rossi, fondamentali per i pazienti cronici – come le persone affette da talassemia – che ne dipendono per vivere. A queste si aggiungono le necessità quotidiane degli ospedali, sia in caso di emergenza che per interventi programmati. A differenza dei globuli rossi, invece, per quanto riguarda il plasma l’Italia non è ancora autosufficiente. Secondo il Ministero della Salute, per garantire l’autosufficienza nazionale sarebbe necessario raccogliere 18 kg di plasma ogni 1.000 abitanti. Un obiettivo che possiamo raggiungere solo se ci impegniamo insieme”.

Le altre informazioni

“Tutti. I tifosi bianconeri avranno quindi la possibilità di incontrare i volontari e il personale sanitario messi a disposizione da AVIS Comunale Torino accanto all’ingresso dello Juventus Megastore, dove, dalle 9:00 alle 21:00, saranno presenti un’autoemoteca e un gazebo informativo. Lì sarà possibile ottenere informazioni sull’associazionee sul sistema trasfusionale, nonché effettuare la donazione vera e propria. Dopo la collaborazione con la Lega Serie A lo scorso week end, la partnership con il Club bianconero va in naturale continuità rafforzando ancora di più il legame tra AVIS e il mondo del calcio. «Ringraziamo AVIS per il supporto e la disponibilità dimostrata – ha dichiarato Felice Fabrizio, Head of ESG di Juventus – Siamo contenti di aver coinvolto sia i dipendenti sia i tifosi, la community bianconera, in questa importante iniziativa, perché attraverso l’informazione e l’attenzione agli altri possiamo lasciare il segno, insieme». Così il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola: «Siamo molto contenti di aver ricevuto la disponibilità della Juventus a organizzare un evento così importante. Grazie alla società avremo modo di incontrare tanti tifosi di ogni fascia d’età, per far conoscere il mondo della donazione e spiegare cosa fa ogni giorno la nostra associazione insieme ai propri volontari. Il calcio, da questo punto di vista, rappresenta il canale migliore per parlare alle persone: una cassa di risonanza straordinaria anche in virtù dell’enorme seguito e della passione generati dalla stessa Juventus. Non è un caso se stiamo parlando del club che ha più tifosi nel nostro Paese. La mia speranza è che quella di sabato sia solo la prima di tante altre iniziative che potremo portare avanti insieme. Per fare in modo che il calcio diventi sempre più strumento di unione e impegno civico”. Intanto ecco le parole di Amoruso<<<