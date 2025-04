Porrini: “Post-Tudor? Vedo Conte alla Juventus”

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Antonio Conte.

Sergio Porrini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Onestamente faccio fatica dopo sole due partite a valutare. Nelle ultime stagioni, la Juve ha spesso indotto a dare giudizi affrettati quando le cose sembravano andare sulla strada giusta. Per il momento spicca la diversità nell’atteggiamento del neo tecnico rispetto al suo predecessore. Motta era molto calmo, lui invece è sanguigno”.

Su Conte

"Lavorando per tutta la settimana insieme, i giocatori assorbono alcuni tratti caratteriali dell'allenatore e li portano in campo. Tudor conosce molto bene l'ambiente e la scelta per questi ultimi mesi è perfetta. La conferma è legata ai risultati. Se lui centrerà l'obiettivo e dimostrerà di aver creato un gruppo compatto e che lo segue, non vedo perché la società debba cambiarlo. Nel caso però si decidesse per l'avvicendamento, Conte sarebbe l'uomo giusto".