Onofri: “Jorginho potrebbe essere una grande risorsa per la Juventus”

Intervistato a Radio Bianconera, Claudio Onofri ha parlato dei rumors di calciomercato che ipotizzerebbero l'arrivo di Jorginho alla Juventus. Ecco le sue parole: "È una grande risorsa, la Juventus deve pensare, grazie a Giuntoli, a ricostruire non solo il centrocampo. Tutti i reparti hanno bisogno di interventi, dall'attacco alla difesa, alzando il livello alle dimensioni del portiere e di Bremer. Quanti ne servono per tornare a vincere? Deve cambiare non solo in termini di numeri ma anche di qualità. La Juventus ha acquisito una superstar dello scouting, quindi è normale aspettarsi un miglioramento. Bisogna alzare il livello per essere di nuovo competitivi in Europa. Tuttavia, il playmaker è un ruolo importante, detta il ritmo, ma è il movimento della squadra che lo esalta. Al di là dell'età, che non è così rilevante, la loro organizzazione di gioco è fondamentale. Richiede qualità personale ma anche lavoro di squadra".