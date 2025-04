Nerozzi: “Tudor sta valorizzando i giocatori di proprietà”

Massimiliano Nerozzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Igor Tudor.

Massimiliano Nerozzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Le scelte di Tudor in questo momento sono legate anche al voler valorizzare i giocatori che sono di proprietà del club e arrivati a fine stagione questa è una decisione inopinabile, poi è chiaro che anche il nuovo modulo sicuramente lo penalizza”.

Sull’intervista di Motta

"Come è suo diritto ha semplicemente ripetuto quello che diceva prima, sottolineando che non c'erano problemi con i giocatori. Leggendo l'intervista comunque viene da chiedersi cosa sia successo visto che tutto andava alla perfezione, mi lascia perplesso il fatto che Motta continui a vedere nelle notizie sui suoi rapporti con il gruppo degli attacchi personali, quando non lo sono. Un allenatore oggi è un manager e deve sapere anche come trattare con i giocatori, poi è chiaro che anche gli stessi giocatori hanno le loro responsabilità, evidenziate in prestazioni disastrose come quella contro l'Empoli".