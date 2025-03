Onofri: “La Juventus non è sembrata una squadra di Thiago Motta”

Claudio Onofri ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: l'ex calciatore sarebbe rimasto stupito del rendimento della sua squadra

Intervistato per Radio Bianconera, Claudio Onofri ha parlato della gestione alla Juventus di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “Iomi aspettavo qualcosa di diverso rispetto a quello che ho visto guardando le partite della Juventus. Non sembrava una squadra allenata da Thiago Motta, sono rimato deluso anche io. Non cambio il mio giudizio perché è stato esonerato. Capisco che la decisione sia stata presa perché non arrivano i risultati, non solo dal punto di vista numerico ma dal punto di vista del gioco. Ripeto, all’inizio del campionato pensavo che visti gli innesti in società fatti la Juventus potesse competere tranquillamente per lo Scudetto“.

Onofri: “L’impressione è che Thiago Motta avesse uno spartito chiaro per la squadra”

L'ex calciatore e allenatore ha proseguito: "Ad inizio campionato sono arrivati a Torino, per me, dei fuoriclasse come Giuntoli, come Michele Sbravati e appunto Thiago Motta. Su lui avevo l'impressione che avesse da sempre in testa uno spartito ben chiaro per la sua squadra. Il calcio è una materia troppo complicata da rendere semplice. Parliamo di Juventus vero e di un risultato che ancora li da ottenere. Le scelte vengono fatte non solo per il giudizio definitivo, io lui l'ho conosciuto a livello umano, si parla di lui come di uno caratterialmente difficile e questa non è mai stata la mia impressione.