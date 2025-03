Mercato Juve, Cambiaso sacrificato: due squadre di Premier su di lui

La Juve potrebbe doversi vedere costretta a vendere Cambiaso per questioni di bilancio: le ultime novità sul mercato

L’esonero di Thiago Motta ha avuto un costo non indifferente, in ogni senso possibile. Il progetto dell’ex tecnico bianconero è stato un flop e ora a farne le spese sono le casse del club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport serviranno 30 milioni che potranno essere trovati in due modi: una ricapitalizzazione da parte di Exor, una cessione. Delle due, la seconda ipotesi sembra essere quella più facile da percorrere e per questo si pensa alla cessione di Cambiaso. Niente di personale, soltanto una questione di puro bilancio.

Mercato Juve, possibile addio per Cambiaso

Ma perchè proprio Cambiaso? In una stagione disastrosa il terzino italiano è uno dei pochi giocatori in rosa che non ha visto il suo valore di mercato colare a picco. A gennaio il Manchester City si era detto interessato e l’impressione è che la Premier League possa davvero essere una destinazione possibile. Oltre alla squadra di Guardiola c’è anche il Liverpool che dovrebbe vendere Alexander-Arnold ed è quindi alla ricerca di un rinforzo in quel reparto. Valutazione di mercato? 60 milioni di euro, 30 in più di quelli che servirebbero alla Juve per coprire l’addio di Motta. Triste ma necessario. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: Sterling alla Juve <<<