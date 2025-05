Olivera: “La Juve può farcela con la Lazio”

Ruben Olivera, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Lazio.

Ruben Olivera, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Sarà una partita diversa da quella di Bologna, è una squadra che gioca bene e ha voglia di andare in Champions come la Juve. Nel 2025, in casa, hanno vinto solo col Monza, ma non è un dato su cui far troppo affidamento. La Lazio giocherà sicuramente a mille, ma la Juve sta abbastanza bene anche se balla un po’ dietro. Ma sono speranzoso: ce la possiamo fare”.

Sulla classifica

"Per me era più difficile a Bologna, perchè andavi ad affrontare una squadra in salute e che in casa era reduce dalla vittoria sull'Inter. La Lazio non è ugualmente da sottovalutare, ma non è straordinaria come in altre annate. Non voglio immaginarlo, per me la Juve non perderà sabato sera. E la Roma non credo uscirà coi tre punti da Bergamo, poi il Bologna è rimasto dietro di un punto. Se dovesse accadere, invece, sarebbe tutto tremendamente ancor più difficile. Con Udinese e Venezia dovresti fare obbligatoriamente sei punti e sperare nei passi falsi delle altre".