Juve, Muharemovic: “Dispiaciuto di non aver esordito con Allegri”

Le parole del difensore della Juve in prestito al Sassuolo Muharemovic: "Ho imparato tanto da Chiellini e Bonucci"

Intervistato da Sassuolonews.net il difensore della Juve in prestito al Sassuolo Muharemovic ha detto: “Se ho il rimpianto di non aver esordito in prima squadra alla Juve? Sì, sono stato tre anni alla Juventus e ho fatto del mio meglio, ho fatto tutto quello che potevo fare solo che alla fine non mi hanno dato quei 5 minuti per l’esordio che secondo me avrei meritato ma alla fine decide il mister. Ero un po’ dispiaciuto. Allegri aveva il focus sui giocatori della prima squadra, non era un momento semplice, parlava anche con i giovani ma ovviamente era concentrato sui giocatori della prima squadra ma ci aiutava sempre, quando ti allenavi con loro, se c’è qualcosa che devi migliorare, lui te lo diceva”.

Juve, le parole di Muharemovic

Su Chiellini: “Sì, ho imparato anche da lui. Io sono arrivato alla Juve quando c’erano lui e Bonucci, ho visto quando esultavano insieme, ma non solo in partita anche in allenamento. Anche il mio idolo Spahic lo faceva ma ho studiato tanto da Chiellini e io quando ci sono i tifosi, uno stadio caldo, lo voglio fare. Poi è perfetto farlo nei derby, i derby mi piacciono più di tutti, è perfetto”. Nel frattempo arrivano novità sul calciomercato della Juve: Retegui in bianconero? A fine anno…”