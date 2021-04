Nuova stagione, nuovo centrocampo: gli obiettivi della Juve

I bianconeri rivoluzionano il centrocampo

redazionejuvenews

Ramsey, Rabiot e Arthur non hanno dato i risultati sperati dalla società bianconera. Infatti Fabio Paratici sta studiando il modo per rivoluzionare il centrocampo. Tantissimi sono i nomi che vengono accostati alla Juventus, ma tra tutti c'è Manuel Locatelli. Il centrocampista di Sassuolo e Nazionale è, infatti, il primo obiettivo per la formazione juventina. Il giocatore ha le caratteristiche ideali per guidare l'intero reperto, inoltre dalla sua parte ha anche i dati anagrafici. Infatti, la giovane età di Locatelli lo colloca di diritto tra le preferenze della Vecchia Signora, che da circa due anni sta lavorando per svecchiare e ridare linfa alla rosa.

Tuttavia, come la società della Juventus è abituata a fare, non c'è solo Locatelli nel mirino. Infatti Paratici è vero che segue la pista Locatelli ormai dalla scorsa estate, ma è vero anche che la dirigenza bianconera lavora per altre importanti alterative. Stiamo parlando, ad esempio, di Houssem Aouar, centrocampista in forza al Lione. Tuttavia, il francese rimane più un sogno che una trattativa concreta. Tanto che tra gli obiettivi bianconeri figurano anche Joan Jordan, giocatore del Siviglia, che è un'ipotesi molto plausibile per la formazione bianconera. Inoltre non è da gettare la possibilità di portare a Torino Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan, tanto che potrebe arrivare a parametro zero.

Ovviamente, per portare due centrocampisti a Torino è fondamentale che Paratici lavori anche nel mercato in uscita. Se Chiesa, McKennie e Kulusevski non sono in dubbio, l'ipotesi di addio è tutta per Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. I due, quasi sicuramente, lasceranno la Juventus, indipendentemente dal destino di Andrea Pirlo, in quanto non fanno più parte del progetto bianconero. La cessione del gallese e del francese potrebbero garantire plusvalenze importanti, ma soprattutto alleggerirebbero il monte ingaggi della Juventus che è in netta difficoltà.