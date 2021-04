Juventus fa spesa in casa Milan: Donnarumma e Calhanoglu nel mirino

Il mercato della Juventus si fa sempre più vivo

redazionejuvenews

Dopo una stagione deludente sotto ogni punto di vista, la società bianconera è in piena fase di bilanci per la prossima stagione. Tra possibili partenze (Dybala e Ronaldo su tutti) a possibili top player che andrebbero a rinforzare diversi reparti che si sono mostrati in grande difficoltà in quest'ultimo anno di competizioni sportive. Secondo quanto riportato dal sito di Paolo Bargiggia, la Juventus ha deciso di fare acquisti in casa Milan, puntando tutto su due grandi nomi come Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Due obiettivi di razza che andrebbero a gonfiare i reparti. Per quanto riguarda il primo, andrebbe a sostituire uno Szczesny apparso in difficoltà nelle ultime partite, mostrandosi, a volte, non all'altezza del suo ruolo. Il secondo, invece, andrebbe ad aiutare un reparto che non è propositivo e che spesso e volentieri fa acqua da tutte le parti.

Dunque la Juventus ha deciso di non restare a guardare ed essere la protagonista del prossimo calciomercato estivo. L'obiettivo dei bianconeri è quello di tornare a vincere in Italia e provare a conquistare la Champions League, una coppa che manca da troppo tempo. Per questo motivo gli occhi sono tutti puntati su Donnarumma e Calhanoglu, due top player che potrebbero arrivare a Torino a parametro zero, perché entrambi sono in scadenza di contratto e non hanno ancora raggiunto l'accordo con la società rossonera per il rinnovo. Infatti lo stesso Paolo Maldini ha confermato la complicata situazione, ammettendo che tra la dirigenza e l'estremo difensore c'è ancora una certa distanza importante, nonostante le parti vogliano trovare un accordo comune.

I bianconeri potrebbero tentare, infatti, l'assalto finale, sia per il portiere della Nazionale che per il centrocampista turco. La Juventus ha le possibilità economiche per offrire dei contratti più remunerativi ai due calciatori, soddisfacendo in questo modo le richieste economiche di Donnarumma e Calhanoglu. Per quanto riguarda Calhanoglu, la Vecchia Signore potrebbe offrirgli un contratto da 5,5 milioni di euro, più bonus, a differenza dei 4 offerti dai rossoneri. Senza contare dell'ingaggio di Donnarumma che potrebbe percepire 10 milioni di euro, più bonus. Questo soprattutto se la Juve dovesse privarsi di Dybala o Ronaldo.