McKennie, parla l’agente: “Felice alla Juve, non mi aspetto le cose cambino. Sugli obiettivi…”

Le parole del procuratore del centrocampista statunitense

redazionejuvenews

In un'intervista concessa quest'oggi in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com, David Muller, uno dei procuratori di Weston McKennie, ha così parlato del proprio assistito, ieri autore del gol del definitivo 3-1 ai danni del Genoa: "L'ho giudicata bene, Weston sta migliorando di settimana in settimana. Ha lavorato molto duramente per riprendersi dall'infortunio che un po' aveva condizionato le sue prestazioni, ora sembra di nuovo essere nel pieno della forma. Penso che allenarsi con i grandi calciatori presenti nella Juventus sia un percorso per accelerare di più la crescita di Weston. I gol realizzati lo testimoniano, ma ora lo vedo più pericoloso davanti alla porta".

Parlando del riscatto dallo Schalke04, avvenuto qualche settimana fa: "La nostra reazione è stata di orgoglio e di gratitudine per la scelta effettuata da un club molto importante come la Juventus". Poi due parole sul futuro, viste le tante voci su una possibile cessione a fine anno circolate in questi ultimi giorni: "La Juventus è una delle migliori squadre del mondo, è un onore giocare qui e Weston non ha mai avuto dubbi su questo. Tuttavia il calcio è un'attività a brevissimo termine per tutte le squadre, giocatori, club, ecc..., prendiamo ad esempio l'ultima stagione allo Schalke: all'inizio della stagione nessuno pensava che se ne sarebbe andato così presto.

Tutto quello che so è che lui è estremamente felice in bianconero, per cui non mi aspetto che le cose cambino presto. Finora è una grande storia di successo per entrambe le parti. Infine, due parole sui futuri obiettivi da raggiungere con la squadra bianconera: "Sicuramente vorrà finire al meglio la stagione, aiutando il club ed i compagni ad ottenere il maggior numero di vittorie importanti".