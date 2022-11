Raffica Juve / Ricaduta Vlahovic, nel mirino il talento più ambito d’Europa

Le notizie in casa Juventus si succedono in rapida successione. Siamo entranti in una settimana importantissima che vedrà i bianconeri affrontare giovedì il Verona in trasferta e domenica sera all'Allianz Stadium la temibile Lazio di Sarri. Poi la lunga pausa per il Mondiale che vedrà protagonisti diversi calciatori della Vecchia Signora. In quel periodo le società europee e non solo si muoveranno con decisione in ottica mercato. Nella raffica di oggi vi riportiamo le notizie più interessanti di giornata, non solo quelle di calciomercato.Iniziamo subito con la prima news<<<