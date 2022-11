Si infiamma il mercato bianconero: “All’80% è già della Juve” | Borsino

Il piano della Juventus è chiarissimo. Chiudere al meglio questa prima parte di stagione per poi dare l'assalto a traguardi ambiziosi nel 2023. Proprio durante la sessione invernale alla Continassa potrebbero arrivare rinforzi importanti per dare l'assalto alle prime quattro posizioni. Per lo scudetto non è semplice, servirebbe un crollo del Napoli, ma sono in tanti che sono tornati a credere nell'impresa. Nell'articolo di oggi abbiamo deciso di fare il punto su quelle che potrebbero essere le mosse del club piemontese a gennaio. Potrete scorrere velocemente la nostra gallery con le percentuali aggiornate sui possibili colpi in entrata e in uscita<<<