Nicolussi Caviglia: “Alla Juve cresciuto sotto l’aspetto umano”

In conferenza, ha parlato il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia: il calciatore ha ricordato la sua esperienza tra le fila della Juve

In conferenza stampa, ha parlato il centrocampista del Venezia, in prestito dalla Juventus, Hans Nicolussi Caviglia. Ecco le sue parole: “Non ci sono troppe differenze tra qui e alla Juve. Alla fine alla domenica entri in campo per vincere, cambia poco la squadra. L’importante è sentirsi parte di qualcosa di grande. La Juve è per me la mia esperienza formativa, ho fatto il percorso dai pulcini alla prima squadra, una parte importante nella mia vita. Una bellissima parte della mia carriera, mi ha fatto crescere dal punto di vista calcistico e umano. Il club ci ha fatto crescere con tante esperienze dal punto di vista umano, ci aveva messo a disposizione anche il liceo, per esempio. I mie riferimenti erano Chiellini a livello umano, ti dà consigli da tutti i punti di vista. A livello tecnico anche solo guardandolo negli allenamenti Pjanic. In allenamento capitava di vedere certi comportamenti tecnici che lo vedevi che era di un’altra categoria. Sicuramente anche Pogba, un altro che si vedeva subito essere di un’altra categoria e un punto di riferimento per noi giovani”.

Nicolussi Caviglia: “Al Venezia per le idee che trasmette il mister”

Il centrocampista ha proseguito: “La dirigenza mi ha convinto subito con il progetto. Il mister mi è piaciuto subito per le idee che ha e che trasmette. Mi sono integrato subito bene in una società solida con un progetto chiaro. Siamo secondo me su un buon percorso, dobbiamo migliorare le cose che abbiamo sbagliato, ma ci lavoriamo in settimana. Mi trovo bene sia nel centrocampo a due, mi trovo bene perché puoi anche avanzare e tirare. A 3 mi trovo bene ad impostare il gioco come vertice basso”.