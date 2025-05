Nicolato: “Lucca? Sarebbe perfetto per la Juventus”

Paolo Nicolato, ex CT della Nazionale U21, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Lorenzo Lucca.

Paolo Nicolato, ex CT dell’U21 e ora Commissario tecnico della Lettonia, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Sono stato sorpreso dal fallimento di Thiago Motta, ma non conoscendo direttamente la situazione non posso provare a individuarne le ragioni. Era stata una scelta convinta da parte della società, con un progetto articolato in tre stagioni, ma qualcosa non ha funzionato. Tudor? Sta facendo bene. Ha compattato bene l’ambiente. Ha lavorato su cose semplici: dare logicità al gioco, le posizioni in campo, scelte razionali. Ha semplificato i compiti dei giocatori ottenendo un beneficio generale del rendimento”.

Su Lucca

"E' un giocatore atipico per l'Italia e il campionato di Serie A. Ha una struttura importante, due metri di altezza ma nonostante questo ha una ottima coordinazione e grande gestione di palla con i piedi oltre che ovviamente essere forte di testa: si sa muovere sul campo ed è anche molto veloce. E' una classica prima punta che ha fatto gol in tutte le categorie. Ha caratteristiche diverse da Vlahovic ed è molto interessante. Si fa rispettare nei duelli, aspetto che conta molto nel calcio di adesso. La Juventus ora ha tanti giovani e quindi il suo profilo rientra nei canoni che ora sono prioritari in questa società. Lucca è davvero un unicum: nessun altro ha le sue caratteristiche. Infatti non saprei nemmeno a chi poterlo paragonare".