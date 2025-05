Juve, Zola: “Conte? Non sono convinto che vada via da Napoli”

Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex attaccante Gianfranco Zola ha parlato del futuro di Antonio Conte

Intervistato dal Corriere dello Sport l’ex attaccante Gianfranco Zola ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Non sono così convinto che vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo. Antonio viene e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli mi auguro trovino un accordo. Lotta Scudetto? Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. In Borsa si direbbe che il pareggio con il Genoa ha aumentato la volatilità. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma gli azzurri dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione”.

Juve, le parole di Zola su Osimhen

L’ex Chelsea ha poi parlato anche di Victor Osimhen, accostato con forza alla Juve in vista del prossimo mercato estivo: “Sì, potrebbe tornare in Italia, ma in questo caso è lui che ha voluto lasciare l’Italia e Napoli, dov’era osannato, facendo sue valutazioni”. Nel frattempo arriva un aggiornamento importante sul mercato della Juve: scambio folle con il Napoli per Osimhen… <<<